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Китай призвал соблюдать права военнопленных на Украине

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Гэн Шуан оценил необходимость в реализации Женевской конвенции.

Китай призвал соблюдать права военнопленных на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель китайского постоянного представителя при Всемирной организации Гэн Шуан уточнил, что приветствует обмен пленными между Киевом и Москвой, а также приглашает стороны продолжить этот процесс. Дипломат пояснил, что стороны конфликта обязаны неукоснительно соблюдать международное право в гуманитарной сфере.

Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвертой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений.

Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: военнопленные, гэн шуан, женевская конвенция, китай, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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