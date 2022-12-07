Гэн Шуан оценил необходимость в реализации Женевской конвенции.

Китай призвал соблюдать права военнопленных на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель китайского постоянного представителя при Всемирной организации Гэн Шуан уточнил, что приветствует обмен пленными между Киевом и Москвой, а также приглашает стороны продолжить этот процесс. Дипломат пояснил, что стороны конфликта обязаны неукоснительно соблюдать международное право в гуманитарной сфере.

Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвертой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций