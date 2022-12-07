Гэн Шуан оценил потребности мирных граждан в регионе конфликта.

Китай призвал нарастить гуманитарную помощь Украине из-за наступивших холодов в зимний период. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности сделал заместитель китайского постоянного представителя при Всемирной организации Гэн Шуан. Дипломат призвал международное сообщество и гуманитарные организации наращивать поддержку гражданского населения, в вопросе восстановления разрушенной мирной инфраструктуры, предоставления оборудования и отопления. Пекин призывает максимально учитывать потребности несовершеннолетнего населения в кризисных ситуациях, так как эта категория граждан является наиболее уязвимой.

Народ Украины сталкивается с двойной проблемой - война и зима. Это дефицит электричества, отопления, других поставок, острый рост гуманитарных потребностей, а также удовлетворить жизненные потребности уязвимых групп, таких как беженцы. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Зампостпреда КНР: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций