Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом. Об этом во время ежедневной пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщил официальный представитель Ван Вэньбинь. Чиновник прокомментировал трагедию, произошедшую накануне во французской Ницце.
Я бы хотел сказать, что, действительно, мы также ощутили, что ряд стран придерживаются двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и в вопросах, касающихся китайского Синьцзяна. Мы считаем, что это не соответствует общим интересам международного сообщества в борьбе с терроризмом
Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая
Эксперт напомнил о том, что страны не могут вмешиваться во внутренние дела Китая. По мнению МИД, некоторые государства предпринимают такие попытки под предлогом вопросов, связанных с Синьцзяном.
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Фото: Pixabay.com
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