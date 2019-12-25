Ван Вэньбинь прокомментировал события, произошедшие в Ницце.

Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом. Об этом во время ежедневной пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщил официальный представитель Ван Вэньбинь. Чиновник прокомментировал трагедию, произошедшую накануне во французской Ницце.

Я бы хотел сказать, что, действительно, мы также ощутили, что ряд стран придерживаются двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и в вопросах, касающихся китайского Синьцзяна. Мы считаем, что это не соответствует общим интересам международного сообщества в борьбе с терроризмом Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Эксперт напомнил о том, что страны не могут вмешиваться во внутренние дела Китая. По мнению МИД, некоторые государства предпринимают такие попытки под предлогом вопросов, связанных с Синьцзяном.

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