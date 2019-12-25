Ван Вэньбинь заявил, что цена китайского препарат не будет превышать аналоги.

Китай ответил на заявления о высокой цене своей вакцины от COVID-19. Во время ежедневного брифинга с журналистами официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что информация о том, что создаваемые пекином препараты против коронавируса дороже, чем иностранные аналоги, безосновательна. Чиновник подчеркнул, что КНР будет поставлять лекарство по разумной стоимости.

Эти утверждения безосновательны Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

В МИД напомнили, что Китай активизировал деятельность по разработке вакцин. После того, как клинические исследования вакцины будут завершены, препарат станет общественным благом. В первую очередь Пекин распространит вакцины в развивающихся странах.

В Китае заявили, что уважают выбор народа Белоруссии.

Фото: МИД Китая