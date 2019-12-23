Китаец пытался провезти в Россию 79 кг волос

Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска в Забайкальске.

Сотрудники таможни изъяли у жителя Китая 79 кг человеческих волос. Мужчина пытался провезти груз через автомобильный пункт пропуска в Забайкальске. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Волосы лежали в четырех сумках. При этом у туриста не было декларации. Как заявил сам китаец при задержании, перевезти груз его попросил знакомый из Китая. По факту случившегося возбуждено административное дело о незадекларированном товаре.

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Видео: YouTube / BBC News