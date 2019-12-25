Журналист объяснил, почему не попал в реанимацию.

Российский журналист Дмитрий Киселев заявил о щадящем течении COVID-19 у себя благодаря прививке. В эфире телеканала "Россия-1" телеведущий прокомментировал свое самочувствие после того, как он заразился коронавирусом. По словам пациента, у него диагностировано достаточно обширное поражение легких. По мнению Киселева, если бы он не сделал прививку, то скорее всего сейчас находился бы в реанимационном отделении.

Благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать. Чувствую себя как в санатории. Дмитрий Киселев, журналист

Напомним, что Дмитрий Киселев известен российским зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели". Проект выходит на телеканале "Россия-1". Он занимает должность генерального директора Международного информационного агентства "Россия сегодня" с декабря 2013 года.

У ведущего Дмитрия Киселева обнаружили коронавирус.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Киселев