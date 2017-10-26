Кировский завод больше не будет производить вагоны метро и эскалаторы

Ликвидировано дочернее предприятие Кировского завода, которое производило локомотивы и трамваи

Кировский завод сообщил о ликвидации 100% дочернего предприятия — ООО "Киров-Электротранс". Эта компания была создана в 2013 году для производства вагонов метрополитена, эскалаторов, трамваев и локомотивов.

"В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Киров-Электротранс", внесена запись о ликвидации юридического лица", – говорится в сообщении Кировского завода.

ОАО «Кировский завод» - одна из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля с развитой металлургической базой. Предприятие основано в 1801 году. В 2009 году завод включен в Перечень системообразующих предприятий Российской Федерации, согласно информации на сайте ОАО "Кировский завод".

Фото: сайт ОАО "Кировский завод"