Киргизия опознала в белорусском аграрии экс-премьера и потребовала выдать его

МИД требует экстрадировать Данияра Усенова, осужденного в Киргизии.

Власти Киргизии опознали в белорусском аграрии беглого премьер-министра Данияра Усенова. Чиновники требуют от Минска выдать Бишкеку политика. Соответствующее заявление опубликовано на сайте местного МИД.

Днем 11 августа МИД Киргизии вызвал к себе посла Белоруссии. Дипломату вручили ноту протеста. Страна потребовала публичного объяснения того, что в Белоруссии работает Усенов, который осужден на родине и объявлен в международный розыск. В Бишкеке сочли, что подобные действия Минска наносят ущерб развитию дружественных отношений. МИД Киргизии надеется, что полиция Белоруссии примет необходимые меры по задержанию и экстрадиции Усанова домой.

Напомним, что 10 августа Александр Лукашенко встретился с директором национальной биотехнологической корпорации Даниилом Урицким. В нем СМИ Киргизии опознали Данияра Усенова.

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