Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины

В Белом доме призывали Конгресс одобрить помощь для ВСУ.

Белый дом счел "вполне возможным" отказ стран коллективного Запада от поддержки украинских властей в том случае, если американский Конгресс не поддержит выделение новой финансовой помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось. Это будет иметь потенциально катастрофические последствия. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Власти из Вашингтона направили запрос в Конгресс США несколько месяцев назад. В общей сложности Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 из них предназначены для Украины.

США: ближайшие пара месяцев будут критически значимы для Украины.

Фото и видео: YouTube / The White House