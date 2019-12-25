Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

В Пентагоне уточнили, что США не поставляют Киеву военную авиацию.

Пентагон завил о том, что Украина получает от других стран самолеты и комплектующие. Соответствующее заявление официальный представитель американского оборонного ведомства сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Джон Кирби пояснил прессе, что с начала проведения Россией специальной военной операции, киевский режим получает от третьих стран боевую авиацию и запасные части для нее. Это помогает усиливать защитный потенциал государства в воздушном пространстве. Кирби не стал говорить о том, кто именно осуществляет подобную военную помощь.

Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВСУ получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне подчеркнули, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства. Он также добавил, что США не поставляли Киеву воздушных судов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.

Пентагон не имеет данных об уничтожении ВС РФ западного оружия на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News