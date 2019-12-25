Пентагон не имеет данных об уничтожении ВС РФ западного оружия на Украине

Джон Кирби рассказал о том, что точными сведениями по ударам во Львове не располагает.

Пентагон утверждает, что не имеет данных об уничтожении Вооруженными силами РФ партий техники и оружия, поставленной киевскому режиму Западом. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

У нас нет указаний на то, что какая-либо западная техника или поставки подверглись удару или были удержаны россиянами. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Относительно вопроса произведенных ударов по Львову, Кирби подчеркнул, что США не располагают информацией о логике выборов целей российской стороной. Также в США не имеют сведений о каждом обстреле, который ведется

высокоточным российским вооружением в ходе специальной военной операции на Украине. Пентагон не исключил, что удар во Львове имел задачу негативно повлиять на уровень запасов вооружения и техники ВСУ, хранившихся там. Однако с уверенностью пресс-секретарь не стал об этом говорить.

Пентагон ожидает, что санкции помешают России закупать компоненты для высокоточного оружия.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News