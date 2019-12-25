Киносъемки изменят схему движения транспорта в двух районах Петербурга

Ограничения будут действовать 10 и 18 сентября.

В связи с проведением съемок художественного фильма "Тренинг" в Центральном и Петроградском районах будут введены временные ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В субботу, 10 сентября, с 15.00 до 20.00 (не более 15 минут в течение часа) будет прекращено движение транспорта на Садовой улице (от Лермонтовского пр. до пл. Тургенева).

С 00.00 до 20.00 будет действовать запрет остановки на участках:

– наб. канала Грибоедова от Лермонтовского пр. до Садовой ул.;

– Садовая ул. от Лермонтовского пр. до пл. Тургенева;

– Лермонтовский пр. от Садовой ул. до наб. канала Грибоедова.

Также 18 сентября с 00.00 до 07.00 будет временно прекращено движение транспорта на Аптекарской набережной в направлении от дома 8 к Аптекарскому проспекту.

С 08.00 17 сентября до 07.00 18 сентября будет действовать запрет остановки на участках:

— Аптекарский пр. от Инструментальной ул. до Аптекарской наб.;

— Аптекарская наб. от д. 8 до Аптекарского пр.

Схемы: пресс-служба Смольного

Фото: Piter.tv