Киносъемки ограничат движение и парковку в центре Петербурга на неделю

Процесс создания картин ограничит движение и остановку в Адмиралтейском районе.

В Северной столице пройдут съёмки сразу двух фильмов. Процесс создания картин ограничит движение и остановку в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Так, в связи со съёмками фильма "Берлинская жара" до 20:00 9 августа машины нельзя останавливать на участке Черноморского переулка от дома №3 до Адмиралтейской набережной, е в Азовском и Керченском переулках. Кроме того, с 7:00 до 20:00 того же дня там будет перекрыта проезжая часть. В четверг, 10 августа, будет запрещена остановка на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда и от Английской набережной до набережной Адмиралтейского канала. С 7:00 остановку запретят на Большой Морской и чётной стороне Малой Морской улиц от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта и на Почтамтской улице от дома №2 до дома №6.В этот же день с 16:00 до 00:00 нельзя будет проехать по Галерной улице от дома№ 34 до набережной Ново-Адмиралтейского канала. Наконе, с 00:00 до 6:30 11 августа проезд будет недоступен по Исаакиевской площади от Почтамтской улицы до Большой Морской улицы.

Кроме того, с 11 по 15 августа автомобилистов ждут ограничение в связи со съёмками фильма "Бар Москва-Чики". Они продлятся с 7:00 до 00:00 11 августа, с 7:00 12 августа до 5:00 13 августа, с 12:00 13 августа до 6:00 14 августа, с 12:00 14 августа до 8:00 15 августа и будут действовать на улице Ломоносова от четной стороны набережной канала Грибоедова до Думской улицы. Во время съёмочного процесса 11 августа запретят и остановки на чётной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского моста до улицы Ломоносова и Думской улице от дома №1–3 до улицы Ломоносова (с 2:00 до 00:00). Также остановку запретят с 7:00 12 августа до 5:00 13 августа, с 7:00 13 августа до 6:00 14 августа, с 9:00 14 августа до 8:00 15 августа на чётной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского моста до улицы Ломоносова.

Ранее мы сообщили о том, что ремонтные работы ограничили движение в семи районах Петербурга с 5 августа.

Фото: Piter.TV