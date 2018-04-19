Кинопоказ "Обещание на рассвете"

В "Родине" на неделю раньше покажут работу Эрика Барбье с Шарлоттой Генсбур.

Петербургский кинотеатр "Родина" приглашает на предпремьерный показ картины с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нине. "Обещание на рассвете" появится в российских кинотеарах 28 февраля, но жителям Северной столицы повезло увидеть совместную работу французов и бельгийцев уже 20 февраля. Ленту представит критик Михаил Трофименков.

Сеанс состоится в 19.10 вечера. Фильм является биографическом. Он создан на основе жизнеописания писателя Ромена Гари. Впоследствии герой получит Гонкуровскую премию, но история рассказывает о становлении личности Ромена, о взаимоотношениях с матерью, которая поддерживала сына в самых невероятных начинаниях.

Продолжительность кинокартины: 131 минута.