Кинолог рассказала, собак какой породы предпочитают заводить петербуржцы

Лидером стала порода корги.

Петербуржцы стали чаще заводить себе четвероногих друзей. Однако многие хозяева оказываются не готовы к переменам в связи с появлением нового челна семьи. Как рассказала "Невским Новостям" кинолог Ирина Ефремова, чаще всего проблемы возникают из-за неосознанности решения.

Специалист рекомендует петербуржцам заранее, как минимум, почитать информацию про породы собак. Ефремова отметила, что мода на маленьких собачек утихает. Но шпицы и папильоны по-прежнему пользуются популярностью.

Также горожане зачастую обращают внимание на породы: джек-рассел-терьеры, пинчеры и цвергшнауцеры. Однако стоит быть внимательнее, по словам кинолога, породы достаточно непростые.

Это рабочие собаки, их нужно дрессировать, воспитывать, с ними надо заниматься, их нельзя посадить на подушку и верить, что все будет хорошо. Все эти собаки — охотники. Ирина Ефремова, кинолог

Лидером стала порода корги. По словам специалиста, их очень много в Петербурге.

Ранее в Петербурге живодеры выбросили собаку из окна многоэтажки.

Фото: pexels.com