Кинофестиваль "Послание к человеку" посетит Паоло Соррентино

Он лично представит петербуржцам фильм "Лоро", премьера которого прошла на Каннском фестивале.

На кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет под петербургским небом, приедет самый известный из современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино. Об этом сообщает "Фонтанка".

Режиссер лично представит петербуржцам фильм "Лоро", премьера которого прошла на Каннском фестивале. Кинолента будет показана в рамках программы "Кино сверхреальности". Также на фестивале представят 8 документальных фильмов из Дании, Исландии и Норвегии.

Фестиваль "Послание к человеку" откроется 15 сентября и продлиться до 22 включительно. Отметим, что для студентов вход бесплатный (при наличии мест).

Фото: КиноПоиск