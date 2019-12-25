Кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в формате закрытого форума

Трансляции мероприятий кинофестиваля можно посмотреть на официальном сайте.

С 7 по 13 декабря в Выборге состоится XXVIII фестиваль российского кино "Окно в Европу". В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате закрытого профессионального форума.

На фестиваль в Выборг прибудет ограниченное количество гостей, участников, представителей прессы. Кинопоказы и другие фестивальные мероприятия - закрыты для зрителей. В кинотеатре "Выборг Палас" будут работать только члены профессионального жюри, жюри журналистов и кинокритиков. Фильмы конкурсных и внеконкурсных программ представят члены съемочной групп.

На сайте фестиваля www.oknofest.com будут публиковаться трансляции церемоний открытия и закрытия "Окна в Европу", творческих встреч, пресс-конференций и других мероприятий.

Как сообщают организаторы, фестиваль пойдет при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.

Ранее мы написали о том, что кинофестиваль "Окно в Европу" пройдет с соблюдением санитарных требований.

Фото: oknofest.com