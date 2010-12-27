В Петербурге снимают фильм о борьбе с потусторонними силами

Киностудия ЛенДок снимает в Северной столице художественный фильм "Легенды Петербурга. Ключ времени". Это приключенческая история, в которой юной героине предстоит бороться с потусторонними силами.

В Петербурге снимают необычный фильм "Легенды Петербурга. Ключ времени". Картина киностудии "ЛенДок" рассказывает историю маленькой девочки Ксюши, которую берут в приемную семью. Ребенок будет защищать своих новых папу и маму от потусторонних сил. При этом девочка со своим таинственным другом Парамоном будет путешествовать по городу.

Съемки проходят на улицах Северной столицы. Они закончатся в декабре этого года.

"Мы решили снять фильм про Петербург, конечно же, от большой любви к городу и его тайнам. Но это не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма", - рассказал продюсер фильма Алексей Тельнов.

В картине снялись Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Мария Казанкова, Артем Ткаченко, Ксения Алексеева. Фильм планируют выпустить в прокат в октябре 2018 года.

Фото: Doing Great Agency