Церемония проводов состоялась на станции "Артем-Приморский-1".

Главу КНДР Ким Чен Ына проводили со станции в Приморье в честь окончания его визита в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Церемония проводов состоялась на станции "Артем-Приморский-1", где уже стоял бронепоезд северокорейского лидера. Для проводов расстелили ковровую дорожку. Военный оркестр Тихоокеанского флота исполнил исполнил гвардейский встречный марш, а также гимны РФ и КНДР.

Ким Чен Ына провожали министр Александр Козлов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание помахав рукой.

Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета.

Видео: Telegram / РИА Новости