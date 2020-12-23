Также сообщается, что лидера КНДР тепло встретили жители города и руководство театра.

Глава КНДР Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер находится во Владивостоке с рабочим визитом. Он посетил Приморскую сцену Мариинского театра, чтобы посмотреть балет "Спящая красавица". В пресс-службе ЦТАК отметили, что Ким Чен Ын "высоко оценил представление, живо показавшее воздействующую силу балета в красивом и изящном художественном изображении". Также сообщается, что лидера КНДР тепло встретили жители города и руководство театра.

Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке.

Видео: Telegram / РИА Новости