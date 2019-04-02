Северокорейскому лидеру показали шоу морских млекопитающих.

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Об этом сообщает "РИА Новости".

Северокорейский лидер прибыл утром 17 сентября на остров Русский. В океанариум его сопровождали губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. Ким Чен Ыну показали шоу морских млекопитающих, после которого провели экскурсию по экспозиции океанариума.

Ранее мы сообщили, что Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке.

Видео: Telegram / РИА Новости