Лидеру КНДР рассказали о развитии острова Русский и задачах вуза.

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Об этом сообщает "РИА Новости".

Северокорейский лидер прибыл в кампус университета утром 17 сентября. Его встретили ректор ДВФУ Борис Коробец и глава Приморья Олег Кожемяко. Ким Чен Ыну показали макет действующего кампуса и планируемой второй очереди. Также лидеру КНДР рассказали о развитии острова Русский и задачах вуза, в число которых входит обеспечение кадрами Дальнего Востока.

Ранее мы сообщали, что Путин похвалил Ким Чен Ына за хороший глазомер.

Видео: Telegram / РИА Новости