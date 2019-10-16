Ким Чен Ын устроил фотосет на белом жеребце

В среду, 16 октября, стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Известно, что Пэктусан является потухшим вулканом и самой высокой горой Корейского полуострова. На фотографиях лидер Северной Кореи позирует на смотровой площадке у первого снега на фоне вершины. Кроме того, Ким Чен Ын прокатился на рысаке галопом
По словам северокорейского информагентства, событие демонстрирует "легендарный дух товарища Ким Чен Ына".
Ранее мы сообщали о том, что в ООН заявили о возросших рисках ядерной войны.
Фото:Центральное телеграфное агентство Кореи
Видео:CBC News, Guardian News, No Comment TV
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