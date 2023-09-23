Очевидцы рассказали о попытках ВСУ прорвать оборону России на СВО.

Киевский режим потерял штурмовую группу, состоящую из более чем десяти силовиков. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Специалисты пояснили, что Вооруженные силы Украины потеряли личный состав при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте, расположенном под Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного. командир расчета РФ

На опубликованных в социальных сетях кадрвх российские бойцы показывают трофейное оружие, а также погибших украинских солдат.

Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ при атаках на Клещеевку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости