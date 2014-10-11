Kia представил новый Kia Sorento

В нем выделяют новый режим для удобной езды.

Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento.

По умолчанию новый Sorento переднеприводный. При желании водитель может раскошелиться на полноприводную модификацию автомобиля, в которой содержатся несколько ездовых режимов. Среди них выделяется новый режим, Terrain Mode. Он меняет алгоритмы работы системы стабилизации для уверенной езды по грязи, песку и снегу.

На передней панели Kia Sorento выделяются соединенные воедино цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедии на 10,5 дюйма.

Старт продаж европейской версии Kia Sorento запланирован на третий квартал 2020 года.

Ранее мы писали о том, что в России появится новый документ на автомобиль.

Фото: Kia.com