Kia представил новый Kia Sorento

Компания KIA поделилась новыми подробностями европейской версии нового автомобиля KIA Sorento.
По умолчанию новый Sorento переднеприводный. При желании водитель может раскошелиться на полноприводную модификацию автомобиля, в которой содержатся несколько ездовых режимов. Среди них выделяется новый режим, Terrain Mode. Он меняет алгоритмы работы системы стабилизации для уверенной езды по грязи, песку и снегу.
На передней панели Kia Sorento выделяются соединенные воедино цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедии на 10,5 дюйма.
Старт продаж европейской версии Kia Sorento запланирован на третий квартал 2020 года.
Ранее мы писали о том, что в России появится новый документ на автомобиль.
Фото: Kia.com
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