Кевин Спейси совершил признание относительно своей сексуальной ориентации

Американский актер рассказал о любовных связях с мужчинами.

Известный американский актер (“Карточный домик”, “Красота по-американски”, “Малыш на драйве”) совершил каминг-аут. По заявлению голливудской звезды, в его жизни были сексуальные связи не только с женщинами. Также Спейси объявил, что в последнее время ему нравятся исключительно мужчины. Об этом стало известно из интервью изданию New York Daily News.

Двукратный обладатель премии “Оскар” извинился перед Энтони Рэппом. Напомним, что недавно молодой актер обвинил Спейси в попытке совращения. События произошли тридцать лет назад на одной из вечеринок. Тогда Рэппу было 14 лет.