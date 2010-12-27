Кержаков вернулся в стартовый состав "Зенита" на матч с "Уралом"

Тренерский состав команды определился с первыми 11-ю игроками на предстоящий матч 12-го тура РПЛ.

С первых минут на поле появятся вратарь Михаил Кержаков и защитник Йордан Осорио. Также в стартовом составе – Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан), Эмануэль Маммана, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В запасе остались Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин и Илья Воробьев.

Ранее мы сообщали, в какой форме команды выйдут на поле. Начало встречи – в 11:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена".

Фото: ФК "Зенит" / Twitter