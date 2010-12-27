Стало известно, в какой форме "Зенит" выйдет на матч с "Уралом"

Начало встречи 12-го тура РПЛ – в 11:30 часов по московскому времени.

О предварительной расстановке сил рассказали в пресс-службе "сине-бело-голубых". Известно, что петербуржцы сыграют в белом, вратарь команды будет в зеленой форме. Футболисты "Урала" выйдут на поле в оранжевом комплекте формы, голкипер появится в синем.

По предварительной информации, на матче ожидается до 23-х тысяч болельщиков. На гостевой трибуне "Зенит" поддержат до 800 фанатов.

Ранее мы сообщали, что петербургский СКА уступил "Трактору" и потерпел второе поражение подряд.

Отметим, что "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущих первыми московских армейцев на два очка.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter