Кержаков рассказал о разочаровании фанатов от игры "Зенит"-"Аустрия"

По словам вратаря, футболисты разочаровали болельщиков и счетом и игрой.

Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков рассказал о том, как футбольная команда разочаровала своих болельщиков, уступив австрийской "Аустрии" со счетом 0:3.

Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" накануне.

"Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре" - сказал Кержаков.

Спортсмен отметил, что причина поражения кроется не в настрое команды, ведь к предыдущим товарищеским матчам дома "Зенит" готовился так же.

Ранее на сайте: "Зенит" уступил "Аустрии".

Фото: ВКонтакте/Официальный Санкт-Петербург