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Kenko Group представила водонепроницаемую цифровую фотокамеру Kenko Tokina KC-WP06

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Модель выйдет на японский рынок 28 июля.

Компания Kenko Group представила новую цифровую фотокамеру Kenko Tokina KC-WP06. Модель оснащена водонепроницаемым корпусом и двумя экранами.

Камера соответствует степени защиты IP58. Ее оснастили 1/3,2-дюймовым датчиком изображения CMOS разрешением 8 Мп. Kenko Tokina KC-WP06 снимает видео разрешением до 2K. Модель поддерживает интервальную съемку, функцию обнаружения движения, замедленную съемку и другие режимы.

Ранее мы сообщали, что первая умная остановка общественного транспорта заработала в Петербурге.

Видео: YouTube / ケンコー・トキナー

Теги: kenko group, kenko tokina kc-wp06, цифровая камера
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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