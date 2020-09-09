Kenko Group представила водонепроницаемую цифровую фотокамеру Kenko Tokina KC-WP06

Модель выйдет на японский рынок 28 июля.

Компания Kenko Group представила новую цифровую фотокамеру Kenko Tokina KC-WP06. Модель оснащена водонепроницаемым корпусом и двумя экранами.

Камера соответствует степени защиты IP58. Ее оснастили 1/3,2-дюймовым датчиком изображения CMOS разрешением 8 Мп. Kenko Tokina KC-WP06 снимает видео разрешением до 2K. Модель поддерживает интервальную съемку, функцию обнаружения движения, замедленную съемку и другие режимы.

Ранее мы сообщали, что первая умная остановка общественного транспорта заработала в Петербурге.

Видео: YouTube / ケンコー・トキナー