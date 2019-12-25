Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн

Клиенты Северо-Запада свыше миллиона раз оформили вклады онлайн.

За 2020 год более миллиона раз клиенты Северо-Западного банка Сбербанка оформили вклады в режиме онлайн. Это, в среднем, каждый второй открытый в прошлом году вклад, или 51% от их общего количества. В 2019 году этот показатель был на уровне 40%.

В тройке цифровых лидеров – Санкт-Петербург и Мурманская область, где доля онлайн-вкладов 58%, а также Коми (56%). Половина вкладчиков в Республике Карелия в ковидный год тоже предпочли дистанционный формат обслуживания.

По словам главы северо-западного филиала ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо, клиенты всегда могут выбрать – прийти ли в офис для оформления вклада или же провести процедуру быстро и не выходя из дома с помощью мобильного приложения.

Также всегда можно воспользоваться устройством самообслуживания. Сбербанк предлагает широкую линейку денежных вкладов: в рублях и долларах, с повышенными ставками и особые вклады, например, "Пенсионный плюс", "Социальный", "Подари жизнь". Виктор Вентимилла Алонсо

Отмечается, что к 8 марта Сбербанк запустил особенный промовклад "Дополнительный процент" с повышенными ставками. До 5 апреля клиенты банка могут открыть вклад при процентной ставке 4,5% годовых, если деньги размещаются на два или три года. Ставка зависит от суммы вклада и его срока, способа открытия вклада, текущего и максимального остатков по уже имеющимся вкладам за последние три месяца.

Вклад в размере минимум 100 тысяч рублей можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев, пополнить и снять с него средства нельзя до окончания срока действия договора.

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