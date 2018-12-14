Почти 20% россиян матерятся каждый день

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров назвал русский мат "нашим великим культурным сокровищем".

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в разговоре с РИА Новости рассказал, что каждый пятый россиянин каждый день в своей речи использует мат.

Наше "великое культурное сокровище" — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день. Валерий Федоров

Опрос касался различных аспектов использования русского языка, в том числе его чистоты. Матерные слова оказались на третьем месте по частоте употребления, на втором - профессиональный сленг и на первом – местные диалекты.

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