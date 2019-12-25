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Казанский собор в Петербурге отреставрируют
Сегодня, 14:38
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IRINA_CHALKINA

Казанский собор в Петербурге отреставрируют

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Специалисты полностью завершат ремонтно-реставрационные работы к 15 мая следующего года.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге отреставрируют Казанский собор. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что подрядчик уже получил разрешительную документацию на установку строительных лесов на соборе. Известно, что работы планируют завершить к 15 мая 2021 года.

Также в ведомстве добавили, что в ближайшее время начнутся работы по установке наружного освещения у здания Российской национальной библиотеки.

 Ранее мы сообщали о том, что в двух микрорайонах Петергофа пройдет реконструкция наружного освещения.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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