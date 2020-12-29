Казань будущего представили авторы ролика CYBERTAT 2077

Авторы ролика о Казани будущего показали, как могла бы выглядеть столица Татарстана в эстетике компьютерной игры Cyberpunk 2077. Авторы скрестили артефакты из воображаемого будущего с привычными реалиями города.
В начале ролика говорится, что в Казани проживают более 7,6 млн людей и еще 1,3 млн киборгов.
Главный герой видео заходит в закусочную будущего, где люди остаются наедине со своими гаджетами. Он заказывает праздничный набор эчпочмаков (печёное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука). После этого он улетает на Жигулях.
В начале января в сети появилось первое бесплатное дополнение к игре Cyberpunk 2077.
Видео: Youtube/Tatarstan News
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