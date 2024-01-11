Казахстанский теннисист Бублик хочет жить в Петербурге после ухода из спорта

Теннисист Бублик раскрыл планы переехать в Петербург после завершения карьеры

Известный теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, заявил о планах переехать в Санкт-Петербург после завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает "Чемпионат".

25-я ракетка мира рассказал, что хочет жить в Петербурге и частично в Монако. Бублик родился в Ленинградской области и до 2016 года выступал за Россию.

В последние месяцы спортсмен демонстрирует высокие результаты, выиграв три турнира ATP за полтора месяца. Из-за плотного графика он пропустил "Мастерсы" в Цинциннати и Торонто для восстановления сил.

Ранее сообщалось, что пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото: freepik