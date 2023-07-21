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Катера Черноморского флота на учениях уничтожили корабль крылатыми ракетами

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Тренировки военных в регионе прошли успешно.

Российские экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили в ходе военных учений стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне России.

В соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.

пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве добавили, что в рамках совместных учений корабли и авиация флота отработали в регионе действия по изоляции временно закрытого для гражданского судоходства района. Также специалисты тренировались проводить задержание нарушителей, вторгнувшихся в воды. Командир второй боевой части катера "Ивановец" объяснил прессе, что ударная группа кораблей состояла из двух единиц.

Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, военные учения, крылатая ракета, минобороны, черное море, черноморский флот
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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