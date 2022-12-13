Катание на электросамокате по Васильевскому острову обернулось для мужчины ожоговой реанимацией

Инцидент произошел поздним вечером 25 мая.

На Васильевском острове во время движения загорелся электросамокат, пострадал мужчина, который передвигался на этом транспорте. Подробности стали известны Piter.tv.

Инцидент произошел поздним вечером 25 мая. Электросамокат загорелся прямо во время движения. Пострадавшего 45-летнего мужчину доставили в реанимацию в состоянии шока с 20% ожогов. Врачи диагностировали ожоги задней поверхности бедер и поясницы.

Мужчина остается в тяжелом состоянии, уточнили "Невские Новости".

Ранее в Кудрово водитель сбил двух 14-летних девочек, которые ехали на одном электросамокате.

Фото: Piter.tv