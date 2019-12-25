Петербуржцы пожаловались на сбои в работе гипермаркета "Окей"

Технические неполадки возникли в гипермаркете в ТРЦ РИО.

Гипермаркет "Окей", расположенный в торгово-развлекательном центре РИО (на улице Фучика), столкнулся с кассовым сбоем. Вечером 14 сентября информация появилась в социальных сетях, позже ее Piter.tv подтвердили и в самом магазине.

Сбой произошел в районе 18 часов. По словам очевидцев, "магазин не принимал ни наличные, ни карты". Петербуржцам пообещали, что неполадки устранят к 19 часам. Как рассказали Piter.tv в самом магазине, технические неполадки устранили, но частично. Покупатели смогут оплатить товары, но вот воспользоваться скидками и бонусами – нет. В гипермаркете добавили, что магазин вернется к полноценной работе к завтрашнему утру.

Однако одним гипермаркетом дело не обошлось. Петербуржцы в социальных сетях также сообщили о сбоях в магазинах, расположенных на улице Партизана Германа и на улице Маршала Жукова. Также у покупателей могут возникнуть сложности с сайтом, на который попросту не зайти. Информация уточняется.

Фото: Piter.tv