Кассационный суд подтвердил подлог кадастровой службы по дому на Ропшинской

В учете изменили дату постройки исторического здания, из-за чего оно попало под угрозу сноса.

Третий кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу ООО "Шелест-Сквер на решение Куйбышевского районного суда Петербурга, вынесенное в декабре 2018 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Более года назад районный суд, рассмотревший иск пятерых петербуржцев к городской кадастровой палате и службе кадастра, признал изменение даты постройки дома №10-А по Ропшинской улице с 1917 года на 1947 год незаконным. В инстанции обязали чиновников отменить кадастровый учет и исправить ошибку. Также незаконным признали заключение КГИОП о том, что проект строительства жилого дома по упомянутому адресу соответствует всем требованиям, а также разрешение на строительство, выданное Службой госстройнадзора и экспертизы.

Представитель ООО "Шелест-Сквер", которая собиралась сносить дом и возводить на его месте новострой, просил отменить решения судов, но не нашел поддержки в инстанции.

Градозащитники отстояли дом №10 на Ропшинской улице еще в прошедшем июле.

Фото: citywalls.ru