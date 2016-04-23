Каспийское море осушится через 75 лет

Российская часть Каспийского моря будет утеряна в течение ста лет.

Специалисты спрогнозировали полное осушение российской части Каспийского моря через 75 лет. Такие быстрые темпы измельчания связаны с процессом глобального потепления. При такой же скорости изменения температур, меньше, чем за столетие Каспийско море исчезнет с рельефа земли.

Данные исследования предоставили российские, американские и французские ученые, которые работали над проектом совместно. Они основываются на информации, которую получили благодаря спутникам из миссии GRACE. Ежегодно уровень воды в Каспийском море снижается на семь сантиметров. За девять лет значение упало примерно на 1,5 метра. Показатель всего на метр выше исторического минимума, который был зарегистрирован в 70х годах. Наибольшего спада море достигает в северной части, которая принадлежит России и Казахстану.

Напомним, что территорию Каспийского моря делят пять государств. Это крупное месторождение нефти, газа, соли. Водоем также содержит 90% общемировой численности осетровых.