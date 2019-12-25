На интерактивной карте представлены больше 55 тысяч зданий.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что картограф из Петербурга создал проект с возрастом домов города. Никита Славин разработал целый сайт, где представлен возраст архитектурных сооружений Северной столицы.

Примерно из ниоткуда возникает идея сделать прекрасную складную карту Петербурга, показывающую возраст домов, их архитектурный стиль и на которой будут выделены здания - яркие представители стиля отметил Никита Славин.

Славин нанес на интерактивную карту Петербурга более 55 тысяч зданий. На карте указан не только возраст домов, но и их фотографии.

Для создания проекта картограф использовал портал "Открытые данные Петербурга", OpenStreetMap и сайт CityWalls.ru. Славин отметил, что он намерен создать печатную версию такой карты.

Ранее мы сообщали о том, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото:how-old-is-this.house