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Для гостей Петербурга появится карта "Visit SPb"
Сегодня, 12:40
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nadiputintseva
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Для гостей Петербурга появится карта "Visit SPb"

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По ней можно получить различные бонусы и скидки.

Комитет по туризму Санкт-Петербурга решил создать для приезжих путешественников карту под названием "Visit SPb", по которой можно получить скидки на различные мероприятия в культурной столице и области.

Отмечается, что в проект вложили более 100 миллионов инвестиций. Туристы смогут получать бонусы и экономить свое время во время посещения достопримечательностей и культурных мероприятий.

Туристическую карточку можно приобрести на "Кассир.ru" и в информационных офисах Visit Petersburg. Напомним, летом также должна появиться "Единая карта петербуржца" для бюджетников. По ней также будут предоставляться различные скидки и льготы.

Фото: Pixabay

Теги: единая карта петербуржца , карта visit spb , комитет по туризму , новости спб
Категории: Новости СПб

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