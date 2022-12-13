Петербуржцы чаще всего в 2022 году оплачивали проезд "Подорожником"

"Подорожниками" в прошлом году пользовались 43% пассажиров.

В 2022 году для оплаты проезда петербуржцы чаще всего использовали карту "Подорожник". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

"Подорожниками" в прошлом году пользовались 43% пассажиров. Они расплатились 640 млн раз. Банковскими картами в это же время оплачено 177 млн поездок (11,9%). С помощью этой карты пассажиры могут экономить 21 рубль, как в наземном транспорте, так и в метро. Пополнять баланс проездного можно через интернет-сервисы или банковские приложения. Однако после этого необходимо активировать отложенный баланс.

Также в Петербурге действует тариф "60 минут". Он позволяет петербуржцам совершать несколько пересадок на наземном транспорте в течение часа. Стоимость первой поездки составит 44 рубля, второй – 10 рублей, всех последующих – бесплатно.

Ранее Piter.tv рассказывал, как воспользоваться скидками в общественном транспорте Петербурга.

Фото: Комитет по транспорту