Карина Кокс – о шоу "Конфетка", новом хите и Петербурге

Карина Кокс – новая рассекреченная певица, которая перепела группу ЛинкОр в новом выпуске шоу "Конфетка" на ТНТ. В рамках музыкального проекта звёзды эстрады превращают локальные интернет-хиты в настоящие шедевры каждую субботу в 21.00.

Карина, вы уже не первый раз принимаете участие в музыкальных проектах. Чем вас зацепила "Конфетка" на ТНТ?

Мне очень нравятся музыкальные проекты, и, когда мне предложили принять участие в "Конфетке", я с радостью и без всяких раздумий согласилась!

Во-первых, там нужно было петь и танцевать – это то, что я обожаю делать. Во-вторых, один из музыкальных продюсеров проекта – Зураб Матуа, я очень хотела с ним поработать. В-третьих, моё участие предполагало совместную творческую работу над кавером – у меня руки "чесались" добраться до этой песни. Песня "Зинаидовый рай" сразу мне понравилась своей иронией.

Многие знают вас и как участницу группы "Сливки", и как уже сольную певицу. В каком формате вам комфортнее находиться на сцене?

Я уже 10 лет нахожусь на сцене как сольная певица, и моё участие в ВИА Сливки – прошедший этап и опыт, который я очень ценю. Мне очень комфортно отвечать за себя и за всё, что я сама создаю в творческом плане. Сольная работа придаёт мне больше уверенности, хотя здесь и моей ответственности в сто раз больше.

Основная цель шоу "Конфетка" – это показать, что любая песня может стать хитом. Вы разделяете эту позицию или всё-таки какие-то тексты так и остаются в ящике стола?

Станет песня хитом или пройдёт незамеченной, зависит только от зрительской симпатии, слушатель делает песню хитом. Даже если сильно навязывать песню жёсткой ротацией, – из каждого фена – она может быть популярной, но эмоции вызывать не будет, закончится ротация и все забудут.

Хит – это то, что может вернуться через десять, двадцать лет, и вызвать те же самые эмоции.

Карина, расскажите подробнее, из чего складывался процесс переработки хита?

Из личности и амплуа того артиста, который будет презентовать песню. Зрители проникаются конкретным исполнителем, а будет это кардинально большая разница с репертуаром артиста или наоборот в его фирменном стиле – уже несущественно. И, конечно, многое зависит от музыкального вкуса и компетентности тех, кто работает над преобразованием песни, от настроения и чувства юмора продюсера и самого артиста.

Видели ли вы выступления коллег на сцене? Как бы оценивали другие хиты? Насколько сильной была конкуренция?

Конкуренции я не почувствовала, потому что это были настолько разноплановые номера и стили исполнения, что сравнивать это так же неуместно, как пиццу с кроссовками. (улыбается)

Мне очень понравился римейк Тимура Родригеса "Улитка и Оракул" – это была бомба, я и смеялась, и восхищалась одновременно!

До 20 лет вы прожили в Петербурге, какие места вас вдохновляли?

До 20 лет в Петербурге я жила в дремучем спальном районе и в центр выбиралась только со школой в цирк, а позже самостоятельно в ночные клубы. Больше всего меня в Петербурге вдохновляли мои друзья музыканты, которые мне привили хороший музыкальный вкус, шлифовали мой стиль пения и помогали уверенно держаться на сцене. Я очень благодарна своему петербургскому окружению, без их помощи и поддержки я бы не состоялась как артист.

По вашему мнению, удалось ли вам сделать из песни настоящую конфетку?

На все 100%, я очень довольна нашим сотрудничеством с Зурабом и конечным продуктом, и мне очень льстит тот факт, что наш вариант песни по стилю очень напоминает ВИА Сливки.

Что больше всего понравилось в песни, которую вы перепевали?

Мне понравился текст, я очень смеялась над юмором и иронией, заложенными в слова.

Показалось, что эта песня особенно актуальна первого января, когда гости разошлись наконец-то и ты можешь сам отрываться у себя дома как хочешь. (смеётся)

Взяли бы исполненную песню в свой репертуар? Это был для вас новый жанр?

С удовольствием спою её на каком-нибудь весёлом корпоративе! (улыбается)

Фото: ТНТ