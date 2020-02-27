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Капский даман Сеня из Ленинградского зоопарка переехал

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Осенью, когда павильон "Приматы" вновь откроет свои двери, даман вернется на экспозицию.

Капский даман Сеня из Ленинградского зоопарка на лето переехал в вольеры во внутренних помещениях. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе учреждения.

У него несколько просторных вольеров внутри и живописный балкон, откуда он с интересом наблюдает за происходящим в зоопарке. Выходить прогуляться он может в любую погоду, иногда даже в дождь.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что Сене не приходится скучать, поскольку с ним ежедневно работают сотрудники. Осенью, когда павильон "Приматы" вновь откроет свои двери, даман вернется на экспозицию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали семью японских макак.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: даман, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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