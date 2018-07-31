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Капитан полиции на Аптекарском продавал воздушные шарики с "веселящим" газом
Сегодня, 7:20
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lesjasap

Капитан полиции на Аптекарском продавал воздушные шарики с "веселящим" газом

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Сейчас сотрудник уволен из петербургского главка.

В Петербурге полицейский задержан за продажу "веселящих" шариков. Капитан правоохранительных органов реализовывал товар на Аптекарском проспекте. Свой частный бизнес мужчина развернул прямо напротив ночного клуба. 

О нарушениях со стороны гражданина оперативникам рассказали охранники заведения. Они объяснили, что предприниматель отказался отъехать от клуба и заявил, что работает в полиции. После этого он якобы начал угрожать служебным оружием. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Нарушителя задержали, когда тот находился при исполнении. Сотрудники МВД изъяли из автомобиля нарушителя два баллона с окисью азота, упаковки с воздушными шариками и липкую ленту. 

На данный момент ведется внутренняя проверка. Известно, что петербуржец был уволен из главка. В ведомстве отметили, что продажа шаров с веществом является законной, но обстоятельства реализации товара сочли дискриминирующими.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец получил условный срок за расплату фальшивыми купюрами.

Фото: Pixabay.com

Теги: аптекарский проспект, веселящий газ, воздушные шары, капитан полиции, окись азота
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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