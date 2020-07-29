Капитан из Петербурга готовится обогнуть Арктику и Антарктиду и доплыть до рекорда

Капитан-полярник из Петербурга Даниил Гаврилов готовится установить мировой рекорд, пройдя в одиночку за полгода вокруг Арктики и Антарктиды. Как рассказал "Петербургский дневник", мужчина готовит к путешествию свою гоночную парусную яхту "Арктическая фурия".
Капитан отметил, что подобного путешествия никто никогда не совершал, а сам мужчина набрал достаточно опыта, чтобы попробовать поставить рекорд.
Примерно десять лет назад я прошел арктической кругосветкой с командой, что тоже было впервые в истории, сейчас хватает опыта, чтобы преодолеть этот путь самостоятельно.
Даниил Гаврилов
Мужчина подчеркнул, что его яхта не будет пополнять припасы и заходить в порты, кроме того, рядом не будет страховочных судов.
Ранее мы рассказывали, что в Петербург приехали первые самостоятельные туристы.
Фото: "Петербургский дневник"
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