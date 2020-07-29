Капитан из Петербурга готовится обогнуть Арктику и Антарктиду и доплыть до рекорда

Гоночная яхта капитана отправится в путешествие в одиночку.

Капитан-полярник из Петербурга Даниил Гаврилов готовится установить мировой рекорд, пройдя в одиночку за полгода вокруг Арктики и Антарктиды. Как рассказал "Петербургский дневник", мужчина готовит к путешествию свою гоночную парусную яхту "Арктическая фурия".

Капитан отметил, что подобного путешествия никто никогда не совершал, а сам мужчина набрал достаточно опыта, чтобы попробовать поставить рекорд.

Примерно десять лет назад я прошел арктической кругосветкой с командой, что тоже было впервые в истории, сейчас хватает опыта, чтобы преодолеть этот путь самостоятельно. Даниил Гаврилов

Мужчина подчеркнул, что его яхта не будет пополнять припасы и заходить в порты, кроме того, рядом не будет страховочных судов.

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Фото: "Петербургский дневник"