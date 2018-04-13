Более 1700 домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2018 году

Рассказываем, как будут идти работы по капитальному ремонту в Северной столице в ближайшие годы.

Фонд капитального ремонта в Петербурге начал свою работу в 2014 году. Первое время собственникам, подрядчикам и даже сотрудникам коммунальных агентств приходилось подробно объяснять, зачем во всех регионах открыли подобные организации. Однако, год от года, доверие граждан к новому порядку ремонта домов растет. На это указывает рост качества собираемости сборов: за три года данный показатель вырос с 83 до 93 процентов.

На ситуацию может позитивно повлиять также новый план капитального ремонта на 25 лет. В нем прописаны конкретные стратегии и действия фонда, подрядчиков и местной власти. На 25 лет сформирован план, по которому отремонтируют 22 400 жилых домов во всех районов города. Отметим, что на общем собрании собственников можно приблизить или перенести сроки ремонта в вашем доме.

Правительство Петербурга поставило перед Фондом капитального ремонта ответственную задачу. В ближайшие 25 лет полностью отремонтировать и обновить городской жилищный фонд. Учитывая, что в нашем городе есть тысячи домов, построенных в 18 и 19 веках.Но совместные усилия фонда, районных администраций и подрядчиков мы обязательно проведем качественные ремонтные работы. Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге

Ежедневно специалисты фонда проводят консультации и оказывают петербуржцам необходимую помощь по вопросам организации капитального ремонта. В 2017 году капитальный ремонт сделали в 1500 домах на сумму в 9 млрд рублей.

Уже сформирован краткосрочный план на 2018 год. Конкурсные процедуры по подбору подрядчиков произведены на 99%. И 170 объектов этого года уже завершены. Всего же капитальный ремонт ждет 1740 домов, из которых 419 - объекты культурного наследия.

Видео: портал "Городская среда Петербурга"