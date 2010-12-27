Канатоходец пройдет по Дворцовому мосту в честь открытия сезона "Поющих мостов"

В Петербурге состоится открытие "Поющих мостов" в ночь на 27 мая.

В Санкт-Петербурге сезон "Поющих мостов" откроет шоу-программа в ночь с 26 на 27 мая. Комитет по культуре и Комитет по печати и взаимодействию со СМИ сообщают, что зрелище будет захватывающим.

В центре города 26 мая в 23.30 на Адмиралтейской набережной начнется светомузыкальное шоу под живую музыку симфонического оркестра. В полночь разведут Дворцовый мост и зажгут Ростральные колонны. А главным гостем праздника станет экстремальное представление известного канатоходца из Петербурга Расула Абакарова. Сообщается, что он пройдет по канату в створах Дворцового моста.

В пресс-службе уточнили, что Расул Абакаров репетировал проход по разведенному мосту в апреле 2018 года.

Фото: Pixabay