Каналы передачи электроэнергии от Ленинградской АЭС замкнули в единое энергокольцо

Вырабатываемая электроэнергия будет уходить по шести направлениям.

Во вторник, 25 мая, в пресс-службе ЛАЭС сообщили о завершении создания новой системы распределения энергии на Ленинградской АЭС. То есть теперь все каналы передачи электроэнергии от блоков РБМК-1000 и ВВЭР-1200 до потребителей объединили в одно "энергокольцо".

К кольцу подключили новый распределитель, а части единой системы теперь связаны кабельные и кабельновоздушные линии, общей протяженностью в 12 километров. Энергия уходит по шести направлениям: "Кингисеппская", "Пулковская", "Гатчинская", "Восточная", "Западная" и "Ленинградская" подстанции.

Эксперты полагают, что теперь, если из строя выйдет одна из линии передач, жители области не останутся без света.

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