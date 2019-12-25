  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Каналы передачи электроэнергии от Ленинградской АЭС замкнули в единое энергокольцо
Сегодня, 11:07
89
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Каналы передачи электроэнергии от Ленинградской АЭС замкнули в единое энергокольцо

0 0

Вырабатываемая электроэнергия будет уходить по шести направлениям.

Во вторник, 25 мая, в пресс-службе ЛАЭС сообщили о завершении создания новой системы распределения энергии на Ленинградской АЭС. То есть теперь все каналы передачи электроэнергии от блоков РБМК-1000 и ВВЭР-1200 до потребителей объединили в одно "энергокольцо".

К кольцу подключили новый распределитель, а части единой системы теперь связаны кабельные и  кабельновоздушные линии, общей протяженностью в 12 километров. Энергия уходит по шести направлениям: "Кингисеппская", "Пулковская", "Гатчинская", "Восточная", "Западная" и "Ленинградская" подстанции.

Эксперты полагают, что теперь, если из строя выйдет одна из линии передач, жители области не останутся без света. 

Ранее мы писали, что в Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская аэс, электроэнергия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии